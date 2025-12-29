Dolar
Dünya

Hindistan'da yoğun sis nedeniyle 128 uçuş iptal edildi

Hindistan'ın Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'nde etkisini gösteren yoğun sis nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki 128 uçuş iptal edildi.

Aybüke İnal Kamacı  | 29.12.2025 - Güncelleme : 29.12.2025
Ankara

Hindustan Times gazetesinin haberine göre, Delhi Ulusal Başkent Bölgesi'ni etkisi altına alan sis nedeniyle Indira Gandhi Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşlarda aksaklıklar yaşandı.

Görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi nedeniyle en az 128 uçuş iptal edildi, 8 uçuş ise başka havalimanlarına yönlendirildi.

FlightRadar24 uygulamasındaki verilere göre, 178 kalkış ve 69 varış seferi gecikmeli olarak gerçekleştirildi.

Havalimanının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, yoğun sis nedeniyle uçuş operasyonlarının CAT III koşulları altında yürütüldüğü ve bu durumun iptallerle gecikmelere yol açabileceği kaydedildi.

Yer ekiplerinin yolcuların seyahatlerini sorunsuz şekilde gerçekleştirebilmeleri için aktif olarak destek verdiğine işaret edilen açıklamada, güncel uçuş bilgileri için havayolu şirketleriyle iletişime geçilmesi tavsiye edildi.

Öte yandan, yoğun sis nedeniyle ülkedeki demir yolu seferlerinde de aksamalar yaşandı ve birçok tren gecikmeli olarak kalktı.

Hindistan'da yoğun sis nedeniyle 128 uçuş iptal edildi

