Dolar
34.27
Euro
37.49
Altın
2,661.41
ETH/USDT
2,527.20
BTC/USDT
64,221.00
BIST 100
8,834.41
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli’de “14 Ekim Dünya Standartlar Günü ve TSE 70. Yıl Programı”nda konuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nde düzenlenen "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması-II" programında konuşuyor.
logo
Dünya

Hayfa'nın güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 ölü, 58 yaralı

İsrail ordusu, Hayfa kentinin güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği insansız hava aracı (İHA) saldırısında 4 askerin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 58 askerin de yaralandığını duyurdu.

Enes Canlı, Mahmut Geldi  | 13.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
Hayfa'nın güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 ölü, 58 yaralı

Kudüs/İstanbul

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah'ın askeri üsse yönelik İHA'lı saldırısında yaralanan tüm askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtildi.

Saldırıda 4 askerin yaşamını yitirdiği ve 58 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralılardan 7'sinin durumunun kritik olduğu bildirildi.

Ölen askerlerin kimliklerinin daha sonra açıklanacağı aktarılan açıklamada, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü vurgulandı.

Öte yandan, İsrail'in Yediot Ahranot gazetesinde, İsrail ordusuna dayandırılan haberde, Hizbullah'ın gönderdiği İHA'nın radardan kayboluncaya kadar takip edildiği belirtildi.

Haberde, Hizbullah'ın 2 İHA'yı deniz üzerinden gönderdiğine işaret edildi.

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistin halkının direnişiyle dayanışmak, Lübnan ve halkını savunmak, Beyrut'taki Basta ve Nuveyri mahallelerine düzenlenen saldırılara karşılık için Hayfa kentinin güneyindeki Binyamina bölgesinde, İsrail ordusuna bağlı "Glolani Tugayı'nın eğitim üssüne İHA filosuyla" saldırı düzenlendiği ifade edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Uluslararası Yol Federasyonu Dünya Kongresi yarın İstanbul'da başlayacak
Amasra'daki patlamada hayatını kaybeden 43 madenci anıldı
Bahçelievler'de ağaca çarpan İETT otobüsündeki 7 kişi yaralandı
Samsun'da sis etkili oluyor
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor

Benzer haberler

Hayfa'nın güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 ölü, 58 yaralı

Hayfa'nın güneyindeki askeri üsse Hizbullah'ın düzenlediği İHA saldırısında 4 ölü, 58 yaralı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet