Euro
8.45
Dolar
6.96
BIST 100
1,562.49
Altın
1,825.38
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Hamas Hareketi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı. Hamas Sözcüsü Zuhri, "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." dedi.

Hamdi Moussa,Hamdi Yıldız   | 16.02.2021
Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Gazze

Hamas Hareketi, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için taziye mesajı yayımladı.

Hamas Sözcüsü Sami Ebu Zuhri, Twitter hesabından Türkçe yayımladığı taziye mesajında, Gara'daki 13 Türk vatandaşının şehit edilmesini kınadı.

Şehit aileleri ve Türk halkına başsağlığı dileyen Ebu Zuhri, mesajında "Türkiye'yi ve halkını her türlü kötülükten koruması için Allah'a dua ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de eyaletlere dağıtılan milyonlarca Kovid-19 hızlı test kitinin kullanılmadığı ortaya çıktı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, il bazında 7 günlük Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
İsrail, Filistin yönetiminin gönderdiği Kovid-19 aşılarının Gazze Şeridi’ne girişine izin vermedi
ABD'de Kovid-19'un 7 ayrı mutasyonunun oluşmaya başladığı iddia edildi

Benzer haberler

Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Hamas'tan Türkiye'ye 13 şehit için taziye mesajı

Milli Savunma Bakanlığı: ABD Büyükelçisi, Gara katliamından terör örgütü PKK'yı sorumlu tuttuklarını teyit etti

Türkiye'deki yabancı misyonlardan 13 Türk vatandaşının şehit edilmesine ilişkin taziye mesajı

Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı

Filistin Alimler Birliği, terör örgütü PKK'nın Türk vatandaşlarını şehit etmesini kınadı
Karadağ İslam Birliğinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için taziye mesajı

Karadağ İslam Birliğinden Gara'da şehit edilen Türk vatandaşları için taziye mesajı
AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı

AB'den Türkiye'ye başsağlığı mesajı