Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Ankara
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.
Alınan bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akkaya'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.