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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Zafer Fatih Beyaz   | 26.11.2019
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine taziye mesajı

Ankara

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı sırasında meydana gelen kazada şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya'nın ailesine başsağlığı diledi.

Alınan bilgiye göre Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Akkaya'nın ailesine taziye telgrafı gönderdi.

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