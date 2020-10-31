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Barış sitesindeki enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Bayraklı ilçesinde bulunan Rıza Bey apartmanındaki enkaz kaldırma ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
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Politika

Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Kırgızistan Başbakanı Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Nazir Aliyev Tayfur   | 31.10.2020
Kırgızistan Başbakanı Caparov'dan İzmir'deki deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a başsağlığı mesajı

Bişkek

Kırgızistan'da cumhurbaşkanlığı yetkilerini de elinde bulunduran Başbakan Sadır Caparov, İzmir'de meydana gelen depremde can kayıpları nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a başsağlığı mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Caparov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı mesajında, "İzmir ilinde meydana gelen deprem ve tsunami sonrasında yaşanan insan kayıpları ve yıkıma ilişkin aldığım haberler karşısında derin üzüntü duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Kırgızistan halkı ve kendi adına hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına en derin taziyelerini ileten Caparov, yaralılara da acil şifa diledi.

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