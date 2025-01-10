Dolar
35.38
Euro
36.45
Altın
2,670.29
ETH/USDT
3,207.60
BTC/USDT
91,927.00
BIST 100
10,000.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden eski AK Parti Milletvekili Ahmet İyimaya'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve parti teşkilatına başsağlığı diledi.

Mikail Bıyıklı  | 10.01.2025 - Güncelleme : 10.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'mizin çatısı altında, milletimize hizmet yolunda uzun yıllar birlikte yürüdüğümüz, üstlendiği görevlerle ülkemize önemli hizmetlerde bulunan değerli dava arkadaşımız, eski milletvekilimiz Ahmet İyimaya'nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhum Ahmet İyimaya Beyefendi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine, Meclisimizde birlikte görev yaptığı milletvekillerimize ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Rabb'im mekanını cennet eylesin."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı
Bakan Bayraktar: Günlük 210 megavatlık elektriği 7 ayrı noktadan Suriye'ye veriyoruz
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan eski milletvekili İyimaya için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan eski milletvekili Ahmet İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyimaya için taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'yi kabul etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet