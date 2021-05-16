Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Filistin Saldırı Altında

Hamas lideri Heniyye: Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'i Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda defalarca uyardıklarını belirtti.

Serdar Bıtmez,Çağrı Koşak   | 16.05.2021
Hamas lideri Heniyye: Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık

Doha

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Filistin'e destek etkinliğine video konferans yöntemiyle katıldı.

Hamas lideri burada yaptığı konuşmada, "Kıblemiz, kimliğimiz, inancımız ve devrimlerimizin tetikleyicisi Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık." dedi.

"Direniş bizim stratejik tercihimiz" diyen Heniyye, şöyle devam etti:

"Mescid-i Aksa'ya el sürülmesi karşısında boş durmayacağız. Kudüs ve Mescid-i Aksa özgürleşene kadar durmayacağız. Bu nesil bunu başarabilir."

Heniyye ayrıca İsrail'in Lid kentindeki sokağa çıkma yasağına da değinerek, "Gazze 15 yıldır abluka altında. Ancak, bugün düşmanın şehirlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor." diye konuştu.

"Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz"

Filistin direnişinin Gazze'ye yönelik bir talebi olmadığını vurgulayan Heniyye, mücadelenin Kudüs, Mescid-i Aksa, Şeyh Cerrah ve geri dönüş hakkı için yapıldığına dikkati çekti.

Heniyye, "Mescid-i Aksa'nın kırmızı çizgimiz olduğu konusunda uyardık. Netanyahu'ya ateşle oynamamasını söyledik." diye konuştu.

"Kudüs ve Mescid-i Aksa, siyonizmle mücadelenin temelini oluşturuyor." ifadesini kullanan Heniyye, Katar'a Filistin halkına yardımlarından ötürü teşekkür etti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana İsrail'in Gazze saldırılarında 41'i çocuk, 23'ü kadın 145 Filistinli hayatını kaybetti, 1100 kişi yaralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 733 bin 803 oldu
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 11 bin 472 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bini aştı

Benzer haberler

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

ABD'nin başkenti Washington'da binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi

Hamas lideri Heniyye: Mescid-i Aksa'ya el sürmemesi konusunda düşmanı defalarca uyardık

İsrail işgaline karşı verilen direnişe Filistinli kadınlar öncülük ediyor

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli kadınları darbetti birinin başörtüsünü çıkardı

İsrail polisi, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli kadınları darbetti birinin başörtüsünü çıkardı
New York Times, Demokratlar arasındaki 'Filistin çatlağının' büyüdüğüne dikkati çekti

New York Times, Demokratlar arasındaki 'Filistin çatlağının' büyüdüğüne dikkati çekti
Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD Başkanı Biden ile görüştü