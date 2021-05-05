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Dünya

Hamas lideri Heniyye: Filistin halkı, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına izin vermeyecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini belirtti.

Zeynep Tüfekçi Gülay   | 05.05.2021
Hamas lideri Heniyye: Filistin halkı, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına izin vermeyecek

Gazze

Heniyye, Uluslararası Kudüs Günü dolayısıyla video konferans aracılığıyla yaptığı konuşmada, Kudüs mücadelesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınların gölgesinde sonuna kadar devam edeceğini belirtti.

Filistin halkının, Siyonistlerin Kudüs'te kargaşa yaratmasına ve Mescid-i Aksa'ya zorla girmesine izin vermeyeceğini ifade eden Heniyye, bazı Yahudi yerleşimci grupların Ramazan ayının 28. günü (10 Mayıs Pazartesi) Aksa'ya zorla girecekleri yönünde tehditlerde bulunduklarına dikkati çekerek, kutsal şehir Kudüs'ün gerçek tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Heniyye, Arap ve İslam dünyasına, Kudüs ve Aksa'ya destek verilmesi ve işgalcilere hayır denilmesi çağrısı yaparak, işgalcilerin planlarının gerçekleşmeyeceğini, Filistin halkının bu planları engelleme bilincine ve yeteneğine sahip olduğunu kaydetti.

İsrail polisinin 22 Nisan'da Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki müdahalesinde 105 Filistinlinin yaralandığı kaydedilmişti.

İsrail polisi, Ramazan'ın başlamasıyla birlikte Eski Şehir'in Şam Kapısı önündeki oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrasında Doğu Kudüs’te bulunan Eski Şehir’in Şam Kapısı ve çevresinde Filistinliler ve İsrail askerleri arasında Ramazan ayının başından bu yana arbede yaşanıyor.

Kudüs Günü, ilk kez 1979'da Ramazan ayının son cuma günü, İran'ın eski dini lideri Humeyni tarafından Filistin'in bağımsız olması isteğine dikkat çekmek ve bu düşünce taraftarlarını desteklemek amacıyla başlatılmıştı.



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