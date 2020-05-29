Hamas, İsrail'i 'Kudüs'e karşı kötü niyetli planları konusunda' uyardı
Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, Kovid-19 atmosferinden istifade ederek Mescid-i Aksa'ya "kötü niyetli planlarını" dayatma çabaları konusunda İsrail'i uyardı.
Gazze
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) atmosferinden istifade ederek Mescid-i Aksa'ya "kötü niyetli planlarını" dayatma çabaları konusunda İsrail'i uyardı.
Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, "Kovid-19 salgınının yansımalarından faydalanarak Mescid-i Aksa ve Filistinlilere karşı kötü niyetli planlarını dayatma çabası içine giren işgal yönetimini uyarıyoruz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in bu planlarını uygulayamayacağını vurgulayan Heniyye, İsrail'in Doğu Kudüs'te ve Mescid-i Aksa'da yaptıkları ile Kudüs'ü Yahudileştirme çabalarını takip ettiklerini belirtti.
İsrail'in Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye bir hafta Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırılma cezası vermesini kınayan Hamas lideri, bu yapılanın ibadet hakkını ihlal olduğunu kaydetti.
Filistinlilere de radikal Yahudi yerleşimcilerin baskınlarına karşı Mescid-i Aksa'yı koruma çağrısı yapan Heniyye, Ürdün Kralı 2. Abdullah başta olmak üzere Arap liderlerden Aksa'ya karşı dini ve tarihi sorumluluklarını üstlenmelerini, İsrail'in planlarını durdurmak için harekete geçmelerini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.