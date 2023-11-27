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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Guterres: Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." dedi.

Şerife Çetin  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Guterres: Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı

New York

Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

İsrail ile Gazze arasındaki Kerem Şalom Sınır Kapısı'nın açılmasını ümit ettiğini kaydeden Guterres, bunun daha fazla yardım sevkiyatına imkan sağlayacağına işaret etti.

Guterres, Gazze'de çatışmanın sona ermesinin ardından geçiş sürecinin önemli rol oynayacağına dikkati çekerek, henüz bu konuda yorum yapmak için erken olsa da Filistin Yönetimi'nin Gazze'de sorumluluk üstlenmesi gerektiğini düşündüğünü belirtti.

Uluslararası toplumun da bunu desteklemesi gerektiğini vurgulayan Guterres, Filistin yönetiminin iki devletli çözüme odaklanması gerektiğini dile getirdi.

Gazze'deki "insani aranın" uzatılmasıyla ilgili ise Guterres, "Gazze'deki insani ara savaşın karanlığında insanlık namına bir adım ve bir umut ışığı." ifadesini kullandı.

Guterres, söz konusu "insani araların" zor durumdaki Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırılmasına imkan sağlayacağını belirterek, bunların da ilk etapta yeterli olmayacağının farkında olduğunu söyledi.

Liderlere iklim değişikliğiyle mücadele için adım atma çağrısı

Öte yandan Guterres, Antarktika ve Grönland'daki buzların 1990'lara göre üç kat daha hızlı eridiğine dikkati çekerek, "Antarktika'da olan sadece orada kalmıyor. Birbirine bağlı bir dünyada yaşıyoruz. Buzların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi demek." uyarısında bulundu.

Guterres, bunda fosil yakıt tüketiminin temel neden olduğunu belirterek, yön değiştirilmemesi durumunda küresel ısınmanın 3 dereceye kadar çıkabileceğini, bu durumun da korkunç sonuçları olacağını söyledi.

"BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (COP28) kapsamında liderler bu döngüyü kırmalı. Çözümler belli. İnsanları iklim faciasından korumak ve fosil yakıt dönemine son vermek için küresel ısınmanın 1,5 dereceyle sınırlandırılması gerekiyor." diyen Guterres, liderlere "sürdürülebilir bir dünya için harekete geçme" çağrısı yaptı.


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