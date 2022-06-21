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Dünya

Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılmasını istedi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'ye sınır ötesi yardımların bir yıl daha uzatılmasının hayati öneme sahip olduğunu söyledi.

Mücahit Oktay   | 21.06.2022
Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılmasını istedi

New York

New York'ta Suriye'deki insani durumla ilgili düzenlenen BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında konuşan Guterres, Suriye'ye Türkiye sınırındaki Babül Hava Sınır Kapısı üzerinden yardımların ulaştırılması için ilgili BM kararının uzatılmasının hayati önem taşıdığını, iç savaşın başladığı 11 yıldan bu yana ihtiyaçların en yüksek seviyeye ulaştığını belirtti.

Guterres, 10 Temmuz'da sona erecek yardım programının bir yıl daha uzatılmasını tavsiye ettiği konuşmasında, "Suriye genelinde milyonlarca çocuk, kadın ve erkek için insani durum vahim olmaya devam ediyor. Rakamlar çok açık: 14,6 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var. 12 milyon insanın gıda güvencesi yok ve bir sonraki öğünlerinin nereden geleceğinden emin değiller." ifadelerine yer verdi.

"Nüfusun yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor, çatışmalar nedeniyle ülkenin altyapısı harap durumda, ekonomik aktivite yarı yarıya azaldı ve insanlar uçurumun kenarında yaşıyor." diyen BM Genel Sekreteri, Suriye halkı için 4,4 milyar dolar ve bölgedeki mültecileri desteklemek için 5,6 milyar dolar ödeneğe daha ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

Suriye'nin kuzeybatısında artan ihtiyaçlara değinerek 10 Mayıs'ta Brüksel'de düzenlenen 6. Bağış Konferansı'nda verilen yardım sözlerinin yerine getirilmesini isteyen Guterres, bu bölgedeki insanların yüzde 90'ından fazlasının yardıma ihtiyaç duyduğuna ve 2,8 milyon insanın kamplarda yaşadığına dikkati çekti.

Genel Sekreter, Suriye'deki insanlık trajedisini "gerçekten" sona erdirmenin tek yolunun ise ülke çapında bir ateşkes ve Suriye halkının kendi geleceğini belirlemesini sağlayacak siyasi bir çözümden geçtiğini söyledi.

Yardım programının uzatılması için Konsey'in beş daimi üyesinden (Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere) hiçbirinin itiraz etmemesi koşuluyla en az 9 üyesinin onayını gerektiriyor.

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Guterres, BM Güvenlik Konseyinden Suriye'ye insani yardımların bir yıl daha uzatılmasını istedi