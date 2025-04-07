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Dünya

Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeni başkanı Sulkhan Tamazaşvili oldu

Gürcistan'da 4 Nisan'da görevinden istifa eden Tornike Rijvadze'nin yerine Sulkhan Tamazaşvili, Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak seçildi.

Davit Kachkachishvili  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümeti'nin yeni başkanı Sulkhan Tamazaşvili oldu

Tiflis

Acara Özerk Cumhuriyeti Yüksek Konseyi, bölgenin hükümet başkanı ve kabinesine güvenoyu oylaması için Batum'da toplandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ile Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin sunduğu aday Tamazaşvili ile kurduğu kabine, konseyin 12 üyesinin oyuyla onaylandı.

Acara bölgesinde 1983'te doğan Tamazaşvili, yıllar boyunca Gürcistan İçişleri Bakanlığında farklı görevlerde bulundu.

Rijvadze 4 Nisan'da görevinden istifa etmişti

Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı Tornike Rijvadze, sosyal paylaşım hesabından 4 Nisan'da yaptığı açıklamada, görevinden ayrılmaya karar verdiğini belirtmişti.

Yaklaşık 7 yıldır Acara Özerk Cumhuriyeti Hükümet Başkanı olarak görevde bulunduğunu dile getiren 36 yaşındaki Rijvadze, "Artık yeniliğin zamanı geldi ve bir sonraki başkana başarılar diliyorum." ifadesini kullanmıştı.


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