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Dünya

Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimlere ilişkin savcılığa çağırılmasını değerlendirdi

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, ülkesindeki parlamento seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında kendisinin savcılığa çağırılmasına tepki gösterdi.

Davit Kachkachishvili  | 30.10.2024 - Güncelleme : 30.10.2024
Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçimlere ilişkin savcılığa çağırılmasını değerlendirdi

Tiflis

Zurabişvili akşam saatlerinde Tiflis'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlediği, yerel ve yabancı basın mensuplarının yer aldığı basın toplantısında, Gürcistan Savcılığının, 26 Ekim'de yapılan parlamento seçiminde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmasını değerlendirdi.

Soruşturma kapsamında savcılığın yarın kendisini ifade vermeye çağırdığını hatırlatan Zurabişvili, savcılığın bu süreci adil bir şekilde yürütmesi gerektiğini belirtti.

Seçimlere hile karıştırılmasına ilişkin delil ve kanıtların "ortada" olduğunu söyleyen Zurabişvili, savcılığının aslında onlarla ilgilenmesi gerektiğini kaydederek "Savcılığa, Cumhurbaşkanı'yla siyasi hesaplaşmayı bırakmayı ve kendi işlerini yapmaya başlamasını tavsiye ederim." dedi.

Zurabişvili, 400 bin seçmenin verdiği oyları kapsayacak 1100'e yakın şikayet dilekçesinin Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonuna iletildiğini bildirdi.

Basın toplantısının yapıldığı salonda kurulan ekrandan, seçim gününde farklı televizyon kanalları veya seçimde görevli vatandaşlar tarafından seçimlerde olası hile yapıldığına dair çekilen görüntüleri gösteren Zurabişvili, seçimlerde "halkın oylarının çalındığını" kaydetti.

Seçimde hile yapıldığı iddiaları üzerine soruşturmanın başlatılması

Gürcistan Savcılığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 26 Ekim'de düzenlenen parlamento seçimlerine yönelik "hile" iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, soruşturmanın, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve bazı muhalefet partisi liderlerinin "seçimlerde hile yapıldığı" iddiaları nedeniyle, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun talebi doğrultusunda başlatıldığı kaydedilmişti.

Hile iddiasında bulunanların elindeki tüm delilleri savcılıkla paylaşması istenilen açıklamada, "elindeki olası delilleri" paylaşmak amacıyla Cumhurbaşkanı Zurabişvili'nin 31 Ekim'de savcılığa davet edildiği aktarılmıştı.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada ise Cumhurbaşkanı Zurabişvili ve muhalefetin iddialarının "asılsız" olduğu kaydedilmişti.

Gürcistan'daki parlamento seçimleri

Gürcistan'da 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerini, yüzde 53,93 oy alan iktidardaki Gürcü Hayali Partisi kazanmıştı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı ve bazı muhalefet partileri, parlamento seçimine "Rus operasyonu" ile müdahale edildiğini iddia ederek seçim sonuçlarını tanımayacakları açıklamasında bulunmuştu.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ise seçimlerin rekabetçi ve şeffaf ortamda demokratik bir şekilde yapıldığını belirterek seçimleri tanımayanların "ülkede istikrarsızlık yaratmak çabasında" olduğunu ifade etmişti.








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