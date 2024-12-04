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Dünya

Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetim nedeniyle toplu istifaya hazır olduklarını bildirdi

Güney Kore'de Bakanlar Kurulu üyeleri, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un dün geceki sıkıyönetim kararıyla yaşanan kargaşanın sorumluluğunu üstlenmek amacıyla toplu istifalarını sunmaya hazır olduklarını açıkladı.

Zeynep Katre Oran, Şilan Turp  | 04.12.2024 - Güncelleme : 04.12.2024
Güney Kore'de kabine üyeleri, sıkıyönetim nedeniyle toplu istifaya hazır olduklarını bildirdi Fotoğraf: Daniel Ceng/AA

Ankara

Yonhap'ın haberine göre, Başbakan Han Duck-soo tarafından düzenlenen toplantıya katılan kabine üyeleri, halkta endişe yaratan ve kargaşaya yol açan sıkıyönetim kararının sorumluluğunu üstlenmek üzere toplu istifa niyetlerini dile getirdi.

Toplantının ardından basına açıklamada bulunan Adalet Bakanı Park Sung-jae, "Görevime devam etmek gibi bir niyetim yok." ifadesini kullandı.

İktidar partisinin lideri Han, Yoon'un görevden alınmasını talep etti

İktidardaki Halkın Gücü Partisinin (PPP) lideri Han Dong-hoon, basına yaptığı açıklamada, dün geceki sıkıyönetim ilanı nedeniyle Yoon'un görevden azledilmesine yönelik talebini Başbakan Han ve diğer üst düzey hükümet yetkilileriyle yaptığı görüşme sırasında ilettiğini belirtti.

Öte yandan, PPP'den yapılan açıklamada, kaldırılan sıkıyönetim ilanının ardından alınacak tedbirleri, Yoon'un olası azlini, Bakanlar Kurulu'nun toplu istifasını ve Savunma Bakanı Kim Yong-hyun'un görevden alınmasını görüşmek üzere acil bir genel kurul toplantısı düzenlendiği, milletvekillerinin Yoon’un partiden ayrılması konusunda ikiye bölündüğü kaydedildi.

Güney Kore'de sıkıyönetim ilanı

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle dün sıkıyönetim ilan etmişti.

Bu kararın ardından Savunma Bakanlığı, ordudaki komutanlara toplantı talimatı verip teyakkuzda olunması çağrısı yapmıştı. Sıkıyönetimi uygulamakla görevlendirilen askerler, Ulusal Meclis'e girmişti.

Meclisteki acil oturumda sıkıyönetim kararının kaldırılmasına ilişkin verilen önerge, 190 milletvekilinin oyuyla kabul edilmişti. Ulusal Meclis Başkanlığı Ofisi, sıkıyönetimin, yapılan oylamanın ardından "hükümsüz" hale geldiğini açıklamıştı.

Parlamentodaki oylamanın ardından geri adım atan Yoon, bakanlar kurulunu toplamış, kabinenin onayının ardından sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurmuştu.

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