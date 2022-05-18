Dolar
15.94
Euro
16.76
Altın
1,814.62
ETH/USDT
2,037.00
BTC/USDT
29,901.00
BIST 100
2,402.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Güney Kore'de 74 yıl sonra halka açılan Mavi Saray'ı binlerce kişi gezdi

Güney Kore'de devlet başkanının resmi ikametgahı Mavi Saray'ı, 74 yıl sonra halka açılmasının ardından binlerce kişi ziyaret etti.

Saadet Firdevs Aparı   | 18.05.2022
Güney Kore'de 74 yıl sonra halka açılan Mavi Saray'ı binlerce kişi gezdi

Seul

Yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol'ün ilk icraatlarından biri, Mavi Saray'daki başkanlık ofislerini taşımak ve halka açmak oldu.

10 Mayıs'ta halka açılan sarayı, günde yaklaşık 39 bin kişi ziyaret ediyor.

Yoon'un seçim taahhütlerinden biri olan Mavi Saray'ın halka açılması için başkanlık ofisleri yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Savunma Bakanlığı yerleşkesine taşındı.

ABD'deki Beyaz Saray'a benzer bir saray inşa etmeyi hedeflediğini belirten Yoon, yeni ofislerin halkla daha iyi iletişim olanağı sağlayacağını söyledi.

Yoon'un sarayı taşınma planı, aceleye getirildiği ve gerçekçi olmadığı yönündeki eleştirilere maruz kaldı.

Mavi Saray, Yoon'un göreve başladığı ilk gün olan 10 Mayıs'ta halka açılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında yeni Kovid-19 vakası görülmedi
DSÖ: Kovid-19'un mutasyonlarını takip etmek zorlaşıyor
Togo, kara sınırlarını 2 yıl sonra açtı
İsrail'e girişte 20 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 testi istenmeyecek
Şanghay'da karantina bölgeleri dışında "sıfır Kovid" hedefine ulaşıldı

Benzer haberler

Güney Kore'de 74 yıl sonra halka açılan Mavi Saray'ı binlerce kişi gezdi

Güney Kore'de 74 yıl sonra halka açılan Mavi Saray'ı binlerce kişi gezdi

Güney Kore, Japonya'yla ilişkilerinde "çözüm", Kuzey Kore ile ilişkilerinde "diyalog" hedefliyor

Güney Kore'de yeni Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol görevine başladı

Japonya, Güney Kore ile ilişkilerde 'yeni başlangıç' arıyor

Japonya, Güney Kore ile ilişkilerde 'yeni başlangıç' arıyor
Türk kahvesi Güney Kore'de menülere girdi

Türk kahvesi Güney Kore'de menülere girdi