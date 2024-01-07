Dolar
29.84
Euro
32.70
Altın
2,045.15
ETH/USDT
2,255.90
BTC/USDT
44,388.00
BIST 100
7,628.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Güney Kore, Kuzey Kore'nin yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini bildirdi.

Aynur Şeyma Asan  | 07.01.2024 - Güncelleme : 07.01.2024
Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Seul

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin, Güney'in batı sınırında bulunan Yeonpyeong Adası'nın kuzeyinden yaklaşık 90 top mermisi ateşlediği belirtildi.

Kuzey Kore'nin, üst üste 3 gün tatbikat yaptığı kaydedildi.

Kuzey Kore, Güney'in açıklamalarını yalanladı

Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Kim Yo-jong, Güney Kore'nin Kuzey'in 5 ve 6 Ocak'ta top mermisi ateşlediği ve mermilerin, Kuzey Kore ile fiili deniz sınırı olan Kuzey Sınır Hattı'nın kuzeyindeki tampon bölgeye düştüğü açıklamalarını yalanladı.

Kim, "Kore Halk Ordusu, bahsi geçen sulara tek bir mermi bile ateşlemedi." ifadesini kullandı.

Güney Kore ordusunun gerçek tespit kabiliyetini test etmek amacıyla yanıltma operasyonu yürüttüklerini kaydeden Kim, top mermisi sesini taklit eden patlayıcı tozu kullandıklarını savundu.

Kim, Kuzey Kore'nin taklit ettiği mermi seslerinin sayısının, Güney Kore tarafından hatalı hesaplandığını ve mermilerin, Kuzey Sınır Hattı'ndaki tampon bölgeye düştüğüne dair açıklamanın doğru olmadığını öne sürdü.

Kim Yo-jong, "Daha önce de belirtildiği üzere düşman, hafif bir provokasyon dahi yaparsa Kore Halk Ordusu derhal askeri saldırı başlatacak." ifadesini kullandı.

Güney Kore, Kuzey'in top mermisi ateşlediğini duyurmuştu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, 5 Ocak'ta Kuzey Kore'nin, Yeonpyeong Adası'nın kuzeyindeki Deungsan Burnu'ndan yerel saatle 09.00'dan 11.00'e kadar yaklaşık 200 top mermisi ateşlediğini duyurmuştu.

Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada da Kuzey Kore'nin batı kıyısı açıklarındaki sulara yaklaşık 60 top mermisi ateşlediği ve üst üste 2 gün tatbikat yaptığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den Hatay'da yatay mimari önerisi
Binalarda güçlendirme tekniği "çelik dikiş", deprem testini başarıyla geçti
Küçükçekmece’de üst geçit yenileme çalışması yoğunluğa neden oluyor
Bakan Uraloğlu, 2 YHT hattında 2 yılda "seyahat rekoru" kırıldığını bildirdi
İzmir'de kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Benzer haberler

Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Güney Kore, Kuzey'in yaklaşık 90 top mermisi ateşlediğini duyurdu

Güney ile Kuzey Kore arasındaki "bitmeyen savaş"

ABD, Kuzey Kore'yi Rusya'ya balistik füze temin etmekle suçladı

Güney Kore'de 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı

Güney Kore'de 2023'ün, kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu açıklandı
Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore'de ana muhalefet lideri Lee Jae-myung bıçaklı saldırıya uğradı

Güney Kore'de şimdiye kadarki en düşük ekim ayı doğum oranı kaydedildi

Güney Kore'de şimdiye kadarki en düşük ekim ayı doğum oranı kaydedildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet