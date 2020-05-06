Euro
7.72
Dolar
7.14
BIST 100
99,106.83
Altın
1,700.58
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum BBP Genel Başkanı Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim ameliyat geçirmedi

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirmediğini açıkladı.

Büşra Selvi Öğütcen   | 06.05.2020
Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim ameliyat geçirmedi

Ankara

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü iddia edilen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un ameliyat geçirmediğini açıkladı.

Güney Kore ajansı Yonhap'ın haberine göre, NIS, Kuzey Kore lideri Kim hakkında ortaya atılan kalp rahatsızlığı nedeniyle ameliyat olduğu iddialarının gerçek olmadığını bildirdi.

NIS yetkilileri tarafından milletvekillerine yapılan bilgilendirmede, Kim'in yılbaşından bu yana 17 kez halk karşısına çıktığı belirtilirken, bunun geçen yıla göre yüzde 66 daha az olduğuna dikkati çekildi.

Kim'in kalbiyle ilgili herhangi bir sağlık sorunu olmadığı vurgulanarak, uzmanların hafif bir tıbbi tedavide bile iyileşmenin 4-5 hafta alacağına dair görüşleri paylaşıldı.

Bilgilendirmede, "Kim halkın karşısına çıkmasa da her zamanki gibi devlet işlerini yönetiyor." ifadesi kullanıldı.

Çin ile sınırını kapatan Kuzey Kore ekonomik zorluklar yaşıyor

Öte yandan bilgilendirmede, Kuzey Kore'ye, ocak ayında sınırını kapatmadan önce Çin'den geçiş yapıldığı anımsatılarak Kuzey'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olabileceği uyarısında bulunuldu.

Çin ile sınırların kapatılmasından bu yana Kuzey Kore'de ekonomik zorlukların arttığı da ortaya kondu.

Kuzey Kore liderinin sağlığı hakkındaki iddialar

Son haftalarda, Kim hakkında sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı.

İddiaların ardından Kim'in, başkent Pyongyang'da gübre fabrikasının açılışını yaparken fotoğraf ve videoları yayımlanmıştı.

Kim'in ortaya çıkması, hakkındaki spekülasyonları sonlandırırken, bazı yorumcular, Kim'in yürüyüşünde bir tuhaflık olduğu değerlendirmesinde bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 418'e yükseldi
Fransa’nın pandemiyle mücadelesi üçüncü dünyaya özgü
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı son 24 saatte 2 binden fazla arttı
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 60 bine yaklaştı
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 166 bine yaklaştı

Benzer haberler

Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim ameliyat geçirmedi

Güney Kore istihbaratı: Kuzey Kore lideri Kim ameliyat geçirmedi

Güney Kore'de son 3 günde yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 vakası görülmedi

Çin’de bir, Güney Kore'de üç yeni Kovid-19 vakası görüldü

Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor

Güney Kore'de kısıtlamalar hafifletiliyor
Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı

Kuzey Kore-Güney Kore sınırında karşılıklı ateş açıldı
Trump'tan Kuzey Kore lideri için 'iyi olduğuna memnunum' yorumu

Trump'tan Kuzey Kore lideri için 'iyi olduğuna memnunum' yorumu