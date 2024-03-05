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Dünya

Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya gelen Filipinler ile Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

Filipinler, sahil güvenlik botunun Güney Çin Denizi'ndeki ihtilaflı bölge olan Ayungin Sığı'nda (İkinci Thomas Sığı) karşı karşıya geldiği Çin'e ait bir botla çarpıştığını bildirdi.

Irmak Akcan  | 05.03.2024 - Güncelleme : 05.03.2024
Güney Çin Denizi'nde karşı karşıya gelen Filipinler ile Çin sahil güvenlik botları çarpıştı

Ankara

PNA'nın haberine göre, Filipinler Sahil Güvenlik Sözcüsü Jay Tarriela, malzeme gönderme operasyonu sırasında Filipinler ile Çin'e ait sahil güvenlik botlarının Ayungin Sığı'nda karşılaştığını söyledi.

Tarriela, Çin sahil güvenlik botundaki personelin "sorumsuz ve yasa dışı" davranışları nedeniyle Filipinler sahil güvenliğine ait "BRP Sindangan" botuyla çarpıştığını ve hafif hasara yol açtığını belirtti.

Filipinler'e ait sahil güvenlik botunun, askeri ikmal operasyonlarına eşlik etmek için bölgede bulunduğunu kaydeden Tarriela, "Sahil güvenlik botlarımız, operasyon boyunca Çin'e ait botların tehlikeli manevraları ve tacizleriyle karşı karşıya kaldı." ifadesini kullandı.

⁠Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanında ABD de karşı çıkıyor.

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