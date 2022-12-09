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Dünya

Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanıyor

Güney Afrika'nın en büyük kenti ve ticaret merkezi Johannesburg'da dün geceden beri görülen aşırı yağışlar nedeniyle birçok bölgede su baskınları yaşanıyor.

Murat Özgür Güvendik   | 09.12.2022
Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde aşırı yağışlar nedeniyle su baskınları yaşanıyor

Johannesburg

Johannesburg Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, şiddetli yağışlar nedeniyle başta Soweto, Roodeport ve Lenasia bölgeleri olmak üzere birçok bölgede su baskını meydana geldiği ve altyapının ciddi hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, halkın güvenlikleri için şiddetli yağışlar ve su baskınları dinene kadar bu bölgelerden kaçınmaları ve yollarda çok dikkatli sürüş yapmaları uyarısında bulunuldu.

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