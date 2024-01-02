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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasında duruşma gelecek hafta başlıyor

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açtığı soykırım davasının ilk duruşmasının gelecek hafta yapılması bekleniyor.

Aleyna Çil  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasında duruşma gelecek hafta başlıyor

Ankara

Haaretz gazetesinin haberine göre, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı, Lahey'deki UAD'de açtığı soykırım davasının ilk duruşması, gelecek hafta görülecek.

İsrail yönetimi kendisini Gazze Şeridi'nde Filistinlilere soykırım uygulamakla suçlayan Güney Afrika'ya tepki göstermiş ancak davayı boykot etmeyeceğini duyurmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun davaya katılmayacağı ancak mahkemeye kendi adına resmi bir mektup göndereceği belirtildi.

Haaretz'e konuşan İsrailli bir üst düzey yetkili, "İsrail, Holokost sonrasında 1950'lerde UAD'nin kurucularından biriydi." diyerek bugün UAD'de İsrail'in soykırımla suçlanacağını kimsenin tahmin edemeyeceğini belirtti.

UAD'nin dava usulüne göre, davacı ve davalı ülkeler, 15 hakimden oluşan panele birer hakim ekleyebilir. Ayrıca, davalı İsrail, duruşmada 4 avukat tarafından temsil edilebilir ve destekçisi ülkelerin temsilcileri tarafından yazılmış mektupları mahkemeye sunabilir.

UAD, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını durdurması yönünde bir emir çıkarabilir.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Soykırım Sözleşmesinin 9. maddesi uyarınca, bir devletin sözleşmenin maddelerini ihlal etmesi durumunda, sözleşmeye taraf herhangi bir devlet, ihlalci devlet aleyhine UAD'de dava açabiliyor.

UAD, aciliyet gerektiren durumlarda ihtiyati tedbir kararına hükmederek, söz konusu ihlallerin dava süreci sonlanana kadar durdurulmasına hükmedebiliyor.

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