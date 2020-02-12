Güney Afrika'daki suç oranı ülkenin imajını ve ekonomisini olumsuz etkiliyor
Afrika'nın ekonomik ve turistik açıdan gözde ülkelerinden Güney Afrika Cumhuriyeti'nde son yıllarda artan suç oranları, ülke ekonomisini ve imajını olumsuz etkiliyor.
Abuja
Güney Afrika Cumhuriyeti genelinde her 4 ya da 5 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor, her 5 dakikada bir soygun yaşanıyor ve günde ortalama 58 kişi öldürülüyor.
Suç Durdurucuları Uluslararası Vakfı Başkan Yardımcısı Yusuf Abramjee, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın, dünyada suç olaylarının en fazla yaşandığı ülkelerden biri olduğunu söyledi.
Abramjee, ülkede artan suç olaylarının, ekonomiyi olumsuz etkilediğine dikkati çekerek "Güney Afrika'da güvenlik problemi, turistlerin ve yatırımcıların ülkeye gelmesini engelliyor ve ülkenin imajını olumsuz etkiliyor. Bu durum, ülke vatandaşlarının problemi oldu." dedi.
Ülkede işlenen suçların, daha çok zenginlerin yaşadığı bölgelerde gerçekleştiğine işaret eden Abramjee, bu bakımdan yaşanan suç hadiselerinin sadece fakirlik değil, sınıf farklılığından da kaynaklanmakta olduğunu aktardı.
Ülkede, 11-24 yaş arası 3,4 milyon genç hiç okula gidemiyor ve hiçbir mesleki eğitimi bulunmuyor.
Aile bağlarının zayıflaması da çocukların çete faaliyetlerine katılımını artırıyor.
Abramjee, "Ülkede işsizlik, fakirlik ve insanların sokaklarda yaşamaları suç oranlarının artmasında en büyük etken. İşsizlik nedeniyle fidye için insan kaçırma olayları çok fazla ve gasp, en sıkıntılı konular arasında. Biri sizi telefonunuz ya da az bir para için öldürebilir. Burada maalesef insan hayatı çok ucuz hale geldi." ifadelerini kullandı.
"Her gün ortalama 58 kişi öldürülüyor"
Güney Afrika'daki suç oranlarının kontrolden çıktığını belirten Abramjee, ülkenin tam anlamıyla korkunç bir savaşla karşı karşıya olduğunu vurguladı.
Abramjee, "Vatandaşlarımız korku içinde yaşıyor. Ülkede her gün ortalama 58 kişi öldürülüyor. Her 4 ya da 5 dakikada bir kadın tecavüze uğruyor ve her 5 dakikada bir soygun hadisesi rapor ediliyor." diye konuştu.
Polis suç olaylarının azaltılmasında yeterli değil
58 milyon nüfuslu ülkede kayıtlı 9 bin özel güvenlik şirketi ve yaklaşık 2 milyon özel güvenlik görevlisi bulunuyor. Bu sayıyla özel güvenlik şirketi çalışanlarının sayısı ülkenin polis ve ordu güçlerinin toplamından daha fazlasına karşılık geliyor.
Abramjee, Güney Afrika'da yeterli polis olmadığını belirterek "Polis suç olaylarının azaltılmasında yetersiz kalıyor." dedi.
Bu nedenle Güney Afrikalılar kendilerini ve mülklerini korumaları için özel güvenlik şirketlerine yıllık 3 milyar dolardan fazla para ödüyor.
Suç olaylarının azaltılması için vatandaşlardan destek isteyen Abramjee, "Hükümet, suçun önlenmesine yönelik adımlar atıyor ancak yeterli değil. Eğer güvenlik güçleri ve vatandaş suçlulara karşı beraber hareket ederse ülkemizi koruyabiliriz." değerlendirmesini yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.