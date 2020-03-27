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Dünya, Koronavirüs

Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı

Afrika kıtasında en fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının görüldüğü Güney Afrika'da virüs nedeniyle ilk ölümler gerçekleşti.

Tufan Aktaş   | 27.03.2020
Güney Afrika'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölümler yaşandı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Güney Afrika Sağlık Bakanı Zweli Mkhize, yaptığı yazılı açıklamada, Batı Cape bölgesinde 2 hastanın Kovid-19'a yenik düştüğünü duyurdu. 

Bu kişilerin ölümüne ilişkin detaylı bilgiyi paylaşacaklarını belirten Mkhize, hastalığa yakalananların sayısının ise 1000'i geçtiğini dile getirdi.

Öte yandan, ülkede bugün itibarıyla 3 haftalık sokağa çıkma yasağı başladı.

Ülkede dün vaka sayısı 709 olarak açıklanmıştı.

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