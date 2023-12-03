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Dünya

Gine Bissau Cumhurbaşkanı, ülkesinde 1 Aralık'ta "darbe girişimi" yaşandığını duyurdu

Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, 1 Aralık'ta güvenlik güçleriyle askerler arasında yaşanan çatışmanın darbe girişimi olduğunu açıkladı.

Fatma Esma Arslan  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Gine Bissau Cumhurbaşkanı, ülkesinde 1 Aralık'ta "darbe girişimi" yaşandığını duyurdu

Dakar

Cumhurbaşkanı Embalo, basına yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı'na (COP28) katılmak üzere Dubai'de olduğu sırada ülkesinde darbe girişimi yaşandığını söyledi.

Bunun ciddi sonuçları olacağının altını çizen Embalo, girişimin Gine Bissau'nun kurtuluş günü olan 16 Kasım'dan önce planlandığını ve konuya ilişkin kanıtları basınla paylaşacaklarını dile getirdi.

Başkent Bissau'nun güneyinde ve Santa Luzia bölgelerindeki kışlalara yakın noktalarda 1 Aralık sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuştu.

Özel Kuvvetler ile Ulusal Muhafız üyeleri arasında çatışma çıkmış ve Özel Kuvvetler sükuneti sağlamıştı.

Olaylar, Maliye Bakanı Souleiman Seidi ve Kamu Maliyesinden Sorumlu Devlet Bakanı Antonio Monteiro'nun bir gün önce Ulusal Muhafız üyeleri tarafından polis gözetiminden alındıktan sonra bilinmeyen bir yere götürülmesinin ardından yaşanmıştı.

Seidi ve Monteiro, devlet fonlarından 10 milyon doları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alınmış ve mahkemeye çıkarılmıştı.

Gine Bissau'da darbe girişimi

Gine Bissau, 1974 yılında Portekiz'den bağımsızlığını kazanmasından bu yana bir dizi darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı.

Başkent Bissau'da 1 Şubat 2022'de Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo'nun kabine toplantısı esnasında Cumhurbaşkanlığı Sarayı etrafında silah sesleri duyulmuş ve olayın askeri darbe girişimi olduğu anlaşılmıştı.

Girişim bastırılmış ve Embalo daha sonra düzenlediği basın toplantısında bunun aslında bir suikast girişimi olduğunu açıklamıştı.

Embalo, olayın içinde uyuşturucu kartellerinin olduğunu söylemiş ve aralarında eski donanma komutanının da bulunduğu 3 kişinin ismini vermişti.

Olayda aralarında sivillerin de olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

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