Dolar
43.75
Euro
51.81
Altın
4,916.15
ETH/USDT
1,982.90
BTC/USDT
67,541.00
BIST 100
14,479.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"Valiler Buluşması" Programı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ankara’da "Gençler Bakanlığında" programında konuşuyor
logo
Dünya, Ramazan 2026

Gazzeli sanatçı sahilde "Hoş geldin ramazan" yazısıyla umudunu yansıttı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah sahilinde, yerinden edilmiş Filistinli sanatçı Yezid Ebu Cerrad, kumlara "Hoş geldin ramazan" yazdı.

Ömer Erdem  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Gazzeli sanatçı sahilde "Hoş geldin ramazan" yazısıyla umudunu yansıttı Fotoğraf: Abdalhkem Abu Riash/AA

İstanbul

Çadırların bulunduğu sahil kesiminde yaptığı çalışmayla ramazan sevincini yansıtmak istediğini belirten Ebu Cerrad, Gazze halkının son 2 yıldır İsrail saldırıları nedeniyle büyük acılar yaşadığını hatırlattı.

Ramazan ayının son yıllarda saldırıların gölgesinde geçtiğini dile getiren Ebu Cerrad, "Çok acılar yaşadık. Ramazan ayı bize her gelişinde savaşın gölgesinde geldi. İnşallah bu ramazan herkes için hayır ve bereket ayı olur. İnsanların yüzüne ramazan ayının sevinci yansısın istedim. Bu ramazan inşallah savaş olmaz." dedi.

Sahil kumlarına yazdığı mesajla uluslararası kamuoyuna da seslenmek istediğini ifade eden Ebu Cerrad, Gazze halkının en büyük dileğinin saldırıların sona ermesi olduğunu vurguladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ebu Cerrad, "Eğer Gazze’de herhangi birine 'Ramazan ayında en çok neyi temenni ediyorsun?' diye sorsanız, size 'İnşallah savaş olmaz' der. Bu, Gazze halkının en basit ama en büyük dileğidir." ifadelerini kullandı.

Filistinli sanatçı Ebu Cerrad, Gazze’de tüm zorluklara rağmen umut ve hayatın devam ettiğini göstermek istediklerini belirterek, ramazanın barışa vesile olmasını temenni etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de su basan ev ve iş yerlerinde tahliye çalışmaları yapılıyor
Yargıtaydan "kazaya karışan ehliyetsiz sürücü hatasızsa tazminata hak kazanır" kararı
Bakan Fidan, Gazze Barış Kurulunun ilk toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsil edecek
İçişleri Bakanlığından "sarı" kodlu meteorolojik uyarı
Vakıflar Genel Müdürlüğünden 81 ilde 151 noktada iftar programı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Gazzeli sanatçı sahilde "Hoş geldin ramazan" yazısıyla umudunu yansıttı

Gazzeli sanatçı sahilde "Hoş geldin ramazan" yazısıyla umudunu yansıttı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet