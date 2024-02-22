Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri çekildiği Nasır Hastanesine yeniden baskın düzenledi
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail askerlerinin çekildikten sonra Nasır Hastanesine asker taşıyan araçlarla yeniden baskın düzenlediğini duyurdu.
Gazze,Kudüs
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "İsrail işgal güçleri, asker taşıyan 4 araçla Nasır Hastanesine yeniden baskın düzenledi." ifadesi kullanıldı.
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Bakanlıktan daha önce yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Nasır Hastanesinden çekildiği ve etrafında konuşlanarak hastaneyi kuşattığı bildirilmişti.
İsrail askerlerinin, hastaneye giriş ve çıkışları engellediği belirtilmiş, hastanenin zemin katındaki tüm bölümlerin kanalizasyon suları altında kaldığı aktarılmıştı.
Açıklamada, "İşgalciler, hastanedeki su depolarının ve kanalizasyon hattının onarılmasına, elektrik jeneratörünün çalıştırılmasına hala engel oluyor." değerlendirmesinde bulunulmuştu.
İsrail askerleri, uzun süre kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesine 15 Şubatta baskın düzenlemiş ve hastaneyi askeri kışlaya çevirmişti.
Yaklaşık 10 bin yerinden edilmiş Filistinli ile 300 sağlık çalışanının bulunduğu hastanede İsrail güçlerinin neden olduğu elektrik kesintisi ve oksijen cihazlarının çalışmaması nedeniyle çok sayıda hasta hayatını kaybetmişti.
Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) işgal altındaki Filistin topraklarındaki kıdemli insani işler görevlisi Jonathan Whittall, dün X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Nasır Hastanesi için "Burası iyileşme yeri değil ölüm yeri haline geldi." ifadelerini kullanmıştı.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 410 Filistinli öldürüldü, 69 bin 465 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerini hedef alarak en az 23 Filistinliyi öldürdü
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesimlerindeki Deyr el-Belah kentinde çok sayıda evi bombaladığı belirtildi.
Açıklamada, "Şu ana kadar Aksa Şehitleri Hastanesine 23 cenaze getirildi, sayının artması muhtemel." ifadesi kullanıldı.
Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberinde de İsrail savaş uçaklarının Deyr el-Belah kentindeki Ebu Arif Caddesinde "el-Attar" ailesinin, Zevayide bölgesinde de "Yaği" ailesinin evlerini hedef aldığı, hayatını kaybedenlerden çoğunun kadın ve çocuk olduğu belirtildi.
Filistin Kızılayı: İsrail'in Gazze'de bir evi bombalaması sonucu öldürülen çocukların parçalarını bulduk
Filistin Kızılayı'nın X sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin bu sabah Deyr el-Belh kentinde bir evi bombaladığı belirtildi.
Evin enkazı altında çocuk cesetleri parçaları buldukları ifade edilen açıklamada, çocuk sayısına ilişkin bilgi verilmedi.
İsrail Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlediği hava saldırısıyla 1 Filistinliyi öldürdü
Görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cenin kentinde bir araca hava saldırısı düzenlediğini belirtti. Saldırının İsrail ordusuna ait bir silahlı insansız hava aracıyla gerçekleştirildiği ifade edildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı da İsrail güçlerinin bir aracı hedef alan saldırısında, 1 Filistinlinin öldüğünü, 4 kişinin yaralandığını bildirdi.
Açıklamada, saldırının nasıl gerçekleştirildiğine ilişkin ise bilgi verilmedi.
Öte yandan sosyal medyada yer alan görüntülerde, hedef alınan aracın alevler içinde kaldığı ve çevredekilerin çıkan yangını söndürmeye çalıştığı görülüyor.
İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı 3 kişiyi gözaltına aldı
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerinin Beytüllahim'de İsrail güçlerinin saldırısından etkilenen 22 kişiye tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.
Bu kişilerden 2'sinin gerçek mermiyle yaralandığı, 20 kişinin ise İsrail ordusunun kullandığı göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.
Görgü tanıkları da AA muhabirine, Beytüllahim'e baskın düzenleyen İsrail askerleri ile buna tepki gösteren Filistinliler arasında olay çıktığını, İsrail güçlerinin burada gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti.
İsrail Güçleri Ramallah kenti yakınlarında 2'si çocuk, 3 Filistinliyi gözaltına aldı
Öte yandan yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın Ramallah kenti yakınlarındaki Sincil beldesine de baskın düzenlediğini aktardı.
Görgü tanıkları, İsrail güçlerinin, 2'si 10 yaş altı çocuk ve biri 30 yaşlarında genç olmak üzere, 3 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi.
Sınır Tanımayan Doktorlar: Gazze'de sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor
Lockyear, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin "Orta Doğu'da durum" konulu toplantısında konuştu.
İsrail'in saldırıları nedeniyle her gün "hayal edilemeyecek bir dehşete tanık olduklarını" söyleyen Lockyear, "İnsani yardım çalışanları olarak sivillere yönelik şiddet, bizi dehşete düşürüyor. Bu ölüm, yıkım ve zorla yerinden edilme, sivillerin yaşamını açıkça göz ardı eden askeri ve siyasi tercihlerin sonucudur." ifadesini kullandı.
Lockyear, İsrail'in Gazze'de tüm nüfusa karşı kuralsız bir savaşla toplu cezalandırma uyguladığını vurgulayarak şöyle devam etti:
"İnsani yardımı mümkün kılmak için kolektif olarak bağlı olduğumuz kanunlar ve ilkeler, artık anlamsız hale gelecek kadar aşınmış durumda. Bugün Gazze'ye yönelik insani yardım müdahalesi bir yanılsamadır; bu savaşın uluslararası yasalara uygun olarak yürütüldüğüne dair anlatıyı sürdüren kullanışlı bir yanılsama."
"İsrail ordusu, hastane üstüne hastane yıktı"
Lockyear, İsrail'in sivillere, sağlık çalışanlarına ve hastanelere yönelik devam etmekte olan saldırıları nedeniyle Gazze'de sağlık sisteminin kalmadığını belirterek, "İsrail ordusu, hastane üstüne hastane yıktı. Bu kadar katliam karşısında geriye çok az şey kalıyor. Bu çok korkunç. Uluslararası hukuka uymak yerine hastanelerin sistematik olarak devre dışı bırakıldığını görüyoruz." diye konuştu.
Sağlık çalışanlarının inanılmaz şartlar altında saldırılarda yaralananlara yardım etmeye çalıştığına işaret eden Lockyear, cerrahların, hastanelerde anestezi olmadan çocuklara ampütasyon yapmaktan başka seçeneği kalmadığına dikkati çekti.
Lockyear, Gazze'de sağlık çalışanlarının "ailesi olmayan hayatta kalmış yaralı çocuk" anlamında kısaltılmış yeni bir tıbbi kavram oluşturduklarını dile getirerek, saldırılardan sağ kurtulan çocukların yaralarının yanı sıra bir ömür boyu saldırıların travmasıyla yaşamak zorunda kalacaklarına işaret etti.
"Bu sadece siyasi eylemsizlik değil, siyasi bir suç ortaklığıdır"
Bütün dünya ile BM Güvenlik Konseyinin Gazze'ye yaklaşımını yakından izlediklerini belirten Lockyear, şunları kaydetti:
"Toplantı üstüne toplantı, tasarı üstüne tasarı, bu organ, bu çatışmayı etkili şekilde ele almayı başaramadı. Bu Konsey üyelerinin siviller ölürken kasıtlı olarak yaptıklarını ve geciktirdiklerini gördük. ABD'nin, daimi bir Konsey üyesi olarak yetkilerini, acil ve sürekli bir ateşkes talep eden en açık kararların alınmasına yönelik çabaları engellemek için kullanma istekliliği karşısında dehşete düştük."
Lockyear, ABD'nin Gazze konusunda hazırladığı "görünüşte ateşkes çağrısında bulunan" yeni karar taslağını "yanıltıcı" olarak nitelendirerek, "Bu Konsey, sahadaki insani çabaları daha da sekteye uğratan ve Konseyin Gazze'de devam eden şiddeti ve kitlesel zulmü zımnen onaylamasına yol açan her türlü kararı reddetmelidir." dedi.
Gazze halkının, ateşkese, "uygulanabilir olduğunda" değil "şimdi" ihtiyacı olduğunu vurgulayan Lockyear, ateşkesin sürekli ertelenmesi için "Bu, kolektif vicdanımız üzerinde kalıcı bir yük olacaktır. Bu, sadece siyasi eylemsizlik değil, siyasi bir suç ortaklığıdır." değerlendirmesinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.