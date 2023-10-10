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Dünya

Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket attı

Filistinli gruplar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket fırlattı.

Mustafa Deveci  | 10.10.2023 - Güncelleme : 10.10.2023
Gazze'deki Filistinli gruplar İsrail'in Aşkelon şehrine çok sayıda roket attı

Gazze

Atılan roketler nedeniyle Aşkelon'da sirenler çaldı.

Filistinli grupların Gazze'den attığı roketlerin büyük çoğunluğu İsrai'e ait "Demir Kubbe" sistemi tarafından havada imha edildi.

İsrail makamlarından ise şu ana kadar herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Aşkelon (Askalan) kenti sakinlerine bölgeyi terk etmeleri için yerel saatle 17.00'ye kadar süre tanımıştı.

Kassam Sözcüsü "Ebu Ubeyde", Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Düşmanın Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde halkımızı tehcir etme ve onları evlerinden kaçmaya zorlamak yoluyla işlediği suçlarına karşılık, Askalan şehri sakinlerine bu akşam saat 17.00'den önce ayrılmaları için bir süre veriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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