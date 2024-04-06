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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybeden Uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkez Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanı Jacob Flickinger'ın ailesi için düzenlenen bağış kampanyasında 102 bin dolar toplandı.

Aleyna Çil  | 06.04.2024 - Güncelleme : 06.04.2024
Gazze'de öldürülen insani yardım görevlisinin ailesine 102 bin dolar bağış toplandı

Ankara

Flickinger'ın arkadaşı ve babasının 3 Nisan'da 74 bin dolar hedefiyle başlattığı "Gofundme" internet sitesindeki kampanyada, bir gün içerisinde 102 bin dolar bağış elde edildi.

Martın başından ölümüne kadar Gazze'de WCK adına gönüllü olarak Filistinlilere gıda dağıtan Flickinger'ın ailesi için kurulan bağış sayfasında, "Aile, evi geçindiren tek birey olan Jacob'un ölümünden sonra bu yardımla bir süre geçimini sağlayacak, henüz bebek yaştaki oğlu için birikim yapacak, uçuş ve cenaze masraflarını karşılayacaktır." açıklamasına yer verildi.

Kanada ve ABD vatandaşlığı bulunan Flickinger, geride bir eş ve bebek bıraktı.

World Central Kitchen çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda World Central Kitchen'ın çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, saldırıda ölen 7 çalışanın Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilmişti.

Açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise WCK çalışanlarının öldürülmesinde "kasıt olmadığını" savunarak, "Savaşlarda bu tür olaylar olur, bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

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