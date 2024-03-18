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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de bombardıman altında sahur ve iftar için yiyecek arayışı

İsrail ordusunun ramazan ayında da saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi’nde yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinli, su, yiyecek ve diğer günlük ihtiyaçlarını karşılamada büyük zorluklar yaşıyor.

Hosni Nedim  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Gazze’de bombardıman altında sahur ve iftar için yiyecek arayışı

Gazze

Yerinden edilmiş aileler, İsrail'in devam eden saldırıları ve insani yardımların bölgeye erişimini engellemesi nedeniyle ramazan ayı boyunca ciddi su ve yiyecek sıkıntısıyla yüzleşmek zorunda kaldı.

Başta Gazze Şeridi'nin kuzeyinde çocuk ve yaşlıların ölümüne neden olan açlık ve susuzluk krizinin yaşandığı bölgede yaklaşık 2.3 milyon Filistinli çok zor koşullar altında yaşam mücadelesi veriyor.

"Yiyecek, su ve diğer ihtiyaçların karşılanmasında büyük acılar çekiyoruz"

Gazze'nin orta kesimlerine göç eden Filistinli Visam ed-Dib, Gazze halkının ramazan ayında yemek ve içecek bulabilmek için karşılaştıkları zorlukları anlattı.

Dib ve ailesi aylar önce Gazze kentinin doğusundaki Şucaiye Mahallesi'nden, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere on binlerce sivilin hayatını kaybettiği İsrail saldırıları sebebiyle zorla yerinden edildi.

Gazze'nin Deyr el-Belah kentinde yerinden edilenlerin sığındığı merkezlerden birinde kalan Dib ve ailesi, yiyecek, giyecek, yatak ve örtü dahil yaşamın en temel ihtiyaçlarından yoksun bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyor.

AA muhabirine konuşan Dib, "Yılın en güzel günlerini mübarek ramazan ayında yaşardık. Ancak bu yılki ramazanda evlerimizden sürüldük ve su, yiyecek ve diğer ihtiyaçlarımızı karşılamada büyük acılar çekiyoruz." dedi.

Ailesine yiyecek ve içecek temin etmek konusunda tüm Gazze halkı gibi çok sıkıntı çektiğini ifade eden Dib, saldırılardan sonra artık hiçbir gelirinin olmadığını, sahur ve iftarda yiyecek bir şeyler bulabilmek için yardım merkezlerine başvurduklarını söyledi.

Dib, yardım merkezlerinden yiyecek ve içecek alabilmenin çok zor olduğunu ve uzun bir kuyrukta beklemeleri gerektiğini ifade etti.

"Bir bidon su için saatlerce kuyrukta bekliyoruz"

Filistinli Visam ed-Dib başta temel ihtiyaçlar ve gıda olmak üzere fiyatlardaki korkunç artıştan şikayet ederek, "Çektiğimiz acılar sadece sahur ve iftar yemeği sağlamakla sınırlı değil, aynı zamanda içme suyu da bulmak zorundayız. Bir bidon (4 litre) içme suyu elde etmek için saatlerce kuyrukta beklemek zorunda kalıyoruz." diye konuştu.

"Çamaşır ve bulaşık yıkamak, banyo yapmak için suyu büyük çilelerle bulabiliyoruz." diyen Dib, ateş yakmak için gereken odunu bulmanın da su kadar zahmetli olduğunu, yemek pişirmek için gaz bulmanın ise mümkün olmadığını ifade etti.

Özellikle Gazze kent merkezi ile kuzeydeki Filistinliler, yiyecek hazırlamak, su ısıtmak ve ateş yakabilmek için her gün odun, karton ve benzeri şeyleri toplamak için uzun ve tehlikeli yollar kat ediyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 726 Filistinli yaşamını yitirdi, 73 bin 792 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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