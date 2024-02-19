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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Gazze’de 2 gün önce dünya evine giren Filistinli çift, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü

Gazze Şeridi'nde 2 gün önce dünya evine giren Filistinli genç çift, İsrail'in Refah kentine düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Hosni Nedim, Hacer Çakır  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Gazze’de 2 gün önce dünya evine giren Filistinli çift, İsrail’in hava saldırısında öldürüldü

Gazze

İsrail ordusu, dün 1,4 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentinin Hırbet el-Ades bölgesine hava saldırısı düzenledi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarından kaçarak Refah'a sığınan ve 2 gün önce burada evlenen Abdullah Ebu Nahl ile Meryem Dib çifti dün Hırbet el-Ades'e düzenlenen hava saldırısında öldürüldü.

Saldırıda damat Ebu Nahl'ın ailesinden 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinliler, İsrail'in sivilleri hedef alan saldırılarına rağmen hayata tutunuyor. Gazze kentindeki evlerini terk ederek orta kesimdeki Deyr Belah'a gelen Mahmud ve Şeyma Hazik çifti de iki gün önce dünya evine girmişti.

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah

Gazze'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırılarından önce yaklaşık 280 bin Filistinliye ev sahipliği yapıyordu. İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıları nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişi yerinden oldu.

Yerinden edilen Filistinlilerin büyük bölümü, İsrail'in daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Refah'a sığındı. Kuzey bölgelerden gelenlerle Refah'ın nüfusu 4 katından fazla artarak 1,4 milyona ulaştı.

Yeterli konut olmaması nedeniyle Refah'a sığınan Filistinlilerin büyük bir bölümü derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşam mücadelesi veriyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak bir yerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 9 Şubat'ta İsrail ordusu ve güvenlik teşkilatına "Refah'a saldırı planı hazırlanması" talimatını vermişti.

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