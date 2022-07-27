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Dünya

Gazprom, Siemens’i Kuzey Akım için yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı

Emre Gürkan Abay   | 27.07.2022
Gazprom, Siemens’i Kuzey Akım için yükümlülüklerini yerine getirmemekle suçladı

Moskova

Rus enerji şirketi Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Vitaliy Markelov, Kuzey Akım’daki bazı ekipmanlara zamanında bakım yapılmaması ve yaptırımlar nedeniyle hattaki gaz akışının düştüğünü belirterek, “Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor.” dedi.

Markelov, Rus devlet kanalı Rossiya-24’e yaptığı açıklamada, Kuzey Akım’da bakım için gönderilen doğal gaz türbin motorunun Siemens tarafından mayıs ayında geri teslim edilmiş olması gerektiğine işaret etti.

Söz konusu motorun hala teslim edilmediğini aktaran Markelov, “Bu motorun Rusya’ya teslim edilmesi ve diğer motorların da bakım için gönderilmesine yönelik yaptırım riskleriyle ilgili soru işaretleri de devam ediyor. Siemens, bu sorunları çözmek için gerekli çalışmaları yapmıyor.” diye konuştu.

Kuzey Akım’daki gerekli basıncı sağlayabilmek için kompresör istasyonunda 6 doğal gaz kompresör ünitesinin kullanıldığını ifade eden Markelov, “Boru hattının planlanan kapasitesini kullanabilmek için beş türbinin çalışır durumda olması ve birinin yedekte olması gerekiyor. Şimdi istasyonda sadece bir motor çalışır durumda, geri kalanlarda teknik arızalar var veya bakım süreleri gelmiş durumda.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazprom, Siemens’a ait bir türbinin Kanada’da yapılan bakımlarının ardından Rusya’ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran’da yüzde 60 düşürmüştü.

Gazprom’dan dün yapılan açıklamada da Kuzey Akım’daki bir türbinin daha durdurulmasına karar verildiği, 27 Temmuz’dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceği duyurulmuştu.

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