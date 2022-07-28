Dolar
17.93
Euro
18.21
Altın
1,742.63
ETH/USDT
1,630.00
BTC/USDT
23,000.00
BIST 100
2,561.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Gaz kıtlığının Almanya’da kağıt sektörünü de etkileyebileceğinden endişe duyuluyor

Almanya’da Bavyera Kağıt Dernekleri Başkanı Jürgen Schaller, gelecek aylarda Rusya’dan Almanya’ya gelen gazın azalması veya kesilmesi durumunda kağıt sektörünün etkilenebileceğini belirtti.

Erbil Başay   | 28.07.2022
Gaz kıtlığının Almanya’da kağıt sektörünü de etkileyebileceğinden endişe duyuluyor

Berlin

Schaller, Die Zeit gazetesine yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen gazın uzun süre kesilmesi durumunda kağıt sektörünün kullandığı gazın da kısıtlanacağının beklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "O zaman çalışmayı biraz düşürmemiz gerekecek ancak bu zor olacak. Bir kağıt makinesinin üretimini sınırlı ölçüde azaltabilirsiniz ancak konu, şirket için bunun ekonomik olarak değip değmeyeceğidir." ifadesini kullandı.

Kağıt endüstrisi için normal gaz miktarının yüzde 30'u ile yetinmek zorunda kalmanın ne anlama geleceğine ilişkin soruya Schaller, "Şirketimde muhtemelen makineyi birkaç günlüğüne kapatmam gerekecek. Makineyi kapatıp yeniden başlatmak zahmetli olsa da bu mümkün." yanıtını verdi.

Schaller, bu durumda çalışanları muhtemelen kısa çalışma uygulamaya göndermesi gerektiğini de aktararak, "Şirketimdeki birçok çalışan, zaten çok endişeli. Onlara gücenmiyorum çünkü sadece yüzde 50 veya 60 üretim yaparsak bu şirketimiz için değmez. Dürüst olmak gerekirse ben de endişeleniyorum.” ifadelerini kullandı.

Gaz kıtlığının sektör üzerindeki ekonomik etkisi hakkında çok spekülasyon yapmak istemediğini ancak durumun kolay olmayacağını belirten Schaller, "Gaz, gerçekten uzun süre gelmezse bu tüm sektörü felç edebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Schaller, kağıdın gazete, tuvalet kağıdı, karton, ambalaj gibi günlük hayatın her yerinde kullanıldığına işaret etti.

Sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağı duyurulmuştu

Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı için kullanılan bir türbin motorunun daha teknik nedenlerden ötürü durdurulduğunu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurarak, 27 Temmuz'dan itibaren Portovaya kompresör istasyonu üzerinden günlük azami 33 milyon metreküp doğal gaz sevk edilebileceğini bildirmişti.

Böylelikle Kuzey Akım boru hattından kapasitesinin sadece 20’si kadar gaz Avrupa’ya taşınıyor.

​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin: Aralıkta da emekçilerimizi koruyacak kapsamlı bir düzenleme yapacağız
Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit asker Yoğurtcu'nun ailesine taziye mesajı gönderdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmet Nimet Kaya'nın cenaze törenine katıldı
Bolu'da içme suyundan etkilenen 39 kişinin tedavisi sürüyor

Benzer haberler

Gaz kıtlığının Almanya’da kağıt sektörünü de etkileyebileceğinden endişe duyuluyor

Gaz kıtlığının Almanya’da kağıt sektörünü de etkileyebileceğinden endişe duyuluyor

Almanya-Çekya sınırındaki orman yangını yayılmaya devam ediyor

Lufthansa çalışanlarının grevi Frankfurt ve Münih'te havalimanlarını kilitledi

Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu

Zonguldak'a gelin gelen Alman kadın Müslüman oldu
AB ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı

AB ülkeleri doğal gaz tüketimini azaltma konusunda anlaştı
Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede

Almanya'da genç nüfus en düşük seviyede
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet