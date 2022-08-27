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Dünya

Fukuşima'da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

Japonya'da Fukuşima Dai-içi nükleer santrali işletmecisi, radyoaktif yakıt enkazının ortadan kaldırılmasını ertelemeyi planlıyor.

Ahmet Furkan Mercan   | 27.08.2022
Fukuşima'da radyoaktif yakıt enkazının kaldırılması ikinci kez erteleniyor

Tokyo

Mart 2011'deki deprem ve tsunami faciasında nükleer sızıntı yaşanan enerji santralindeki yakıt enkazının son durumu gündemdeki yerini koruyor.

Hükümet ile iş birliği halinde, işletmeci Tokyo Electric Power (TEPCO) bu yıl başlatılacak yakıt enkazının ortadan kaldırılması tarihini erteleyecek.

Daha önce Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen planın, yeni karara göre 12-18 ay arası tehir edilerek, 2023 mali yılının ikinci yarısında başlatılması öngörülüyor.

Santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri

Kyodo ajansına göre, planın ertelenmesi, yakıtın incelenmesinde kullanılan robot sondaya çift kollu manipülatör monte edilmesi ihtiyacı sonrası yaşanıyor.

Uzaktan kumanda edilen kamera donanımlı dalgıç robot sonda, girdiği performans testleri sonrası, enkazın kaldırılması sürecinde önemli rol oynayacak.

İleri düzeyde radyoaktiviteye sahip enkazın kaldırılması, santralin devreden çıkarılması sürecinde en zorlu görevlerden biri olarak kabul ediliyor.

Kuzeydoğuda, okyanus kenarında konuşlu santralde 2011'de deprem ve tsunami sonrası santralin 1, 2 ve 3 nolu reaktörlerinde nükleer erime meydana gelmişti.

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