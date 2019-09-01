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Dünya

Fuat Oktay ile Pence Varşova'da görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile Varşova'da görüştü, Teksas'daki saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Mümin Altaş   | 01.09.2019
Fuat Oktay ile Pence Varşova'da görüştü

Varşova

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti.

Yemekte, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile görüşen Oktay, ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenler nedeniyle Pence'e başsağlığı dileklerini iletti.

Oktay ve Pence, Türkiye-ABD ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulundu.

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