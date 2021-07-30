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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere su taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir'e rahmet diledi.

Abdullah Yasin Güler   | 30.07.2021
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yangın söndürme ekiplerine su taşırken hayatını kaybeden Akdemir'e taziye mesajı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınını söndürmeye çalışan ekiplere su taşırken hayatını is'te yangınla canla başla mücadele eden ekiplerimize motoruyla su taşırken hayatını kaybeden yüce gönüllü, pırıl pırıl bir gencimiz Şahin Akdemir. Mekanın cennet olsun, Rabbim senin gibi güzel bir ekaybeden Şahin Akdemir'e rahmet diledi.

"Marmarvladı yetiştiren anne babaya sabır ihsan eylesin. Seni hiç unutmayacağız."

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