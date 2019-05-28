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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör örgütleri ve destekçilerini ülkemizden temizleyeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Mücahit Türetken   | 28.05.2019
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Terör örgütleri ve destekçilerini ülkemizden temizleyeceğiz

İstanbul

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türkiye'yi hedef almaya cüret eden terör örgütleri ve destekçilerini, ülkemizin her köşesinden de sınırlarımızdan da temizlemeye devam edecek, istikrarımızdan asla ödün vermeyeceğiz." dedi.

Oktay, "Pençe Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyinde terör örgütlerine karşı kahramanca mücadele veren Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum. Rabbim ordumuzu muzaffer kılsın." diye konuştu.

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