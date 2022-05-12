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Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.

Abdullah Yasin Güler   | 12.05.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek engel zihinlerdedir. Engel tanımayan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan engelli vatandaşlarımızın refahını yükseltmek sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir. Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sıhhat ve başarı dolu engelsiz bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.

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