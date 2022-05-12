Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Engelliler Haftası paylaşımı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj paylaştı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gerçek engel zihinlerdedir. Engel tanımayan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan engelli vatandaşlarımızın refahını yükseltmek sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir. Engelliler Haftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sıhhat ve başarı dolu engelsiz bir hayat diliyorum." ifadelerini kullandı.
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Gerçek engel zihinlerdedir. Engel tanımayan, başarılarıyla göğsümüzü kabartan "engelli" vatandaşlarımızın refahını yükseltmek sosyal devlet anlayışımızın bir gereğidir.#EngellilerHaftası vesilesiyle tüm engelli vatandaşlarımıza sıhhat ve başarı dolu engelsiz bir hayat diliyorum. pic.twitter.com/2hYov1M3pd— Fuat Oktay (@fuatoktay) May 12, 2022