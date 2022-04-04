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Spor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.

Hamdi Çelikbaş   | 04.04.2022
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti

Ankara

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.

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