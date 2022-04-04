Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, altın madalya kazanan güreşçileri tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Kerem Kamal ile Murat Fırat'ı tebrik etti.
Ankara
Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat'ı gönülden kutluyorum." ifadesini kullandı.
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Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran millî sporcularımız Kerem Kamal ve Murat Fırat’ı gönülden kutluyorum. 🇹🇷🥇— Fuat Oktay (@fuatoktay) April 3, 2022