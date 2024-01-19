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Dünya

Fransız çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

Fransa'nın güneyindeki Toulouse kentinde hükümetin tarım politikası ve zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, otoyolu ulaşıma kapattı.

Esra Taşkın  | 19.01.2024 - Güncelleme : 19.01.2024
Fransız çiftçiler, hükümetin tarım politikasına tepki göstererek otoyolu trafiğe kapattı

Paris

Ulusal basındaki haberlere göre onlarca çiftçi, dünden bu yana kentin güneyindeki A64 otoyolunda eylem yapıyor.

Zorlu hayat koşullarına tepki gösteren çiftçiler, samandan duvar örerek otoyolu trafiğe kapattı.

Eylem nedeniyle ulaşım aksarken valilik, bölgenin havadan dronlarla izlenmesine izin verdi.

Hükümetin tarım politikasına tepki gösteren çiftçiler, su kaynaklarına daha kolay ulaşmayı talep etti.

Ayrıca tarım bölgesinde yaşamalarına rağmen gelirlerinin çok düşük olmasından şikayet eden çiftçiler, ciddi çözümler sunulmadığı takdirde eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.

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