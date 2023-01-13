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Dünya

Fransa'nın yer altı sularının seviyesinin düşmesi endişe kaynağı

Fransa'da Jeoloji ve Maden Araştırma Bürosu (BRGM), ülkenin büyük bir bölümündeki yer altı sularının azalmasının endişe verici olduğunu bildirdi.

Esra Taşkın   | 13.01.2023
Fransa'nın yer altı sularının seviyesinin düşmesi endişe kaynağı

Paris

BRGM'nin yayımladığı durum raporunda Aralık 2022 itibarıyla yer altı suları seviyelerinin tatmin edici olmadığı ve yağışların 2022'deki açığı kapatmaya yetmediği belirtildi.

BRGM Direktör Yardımcısı Pierre Pannet, basın konferansında, durumun 2021-2022 kışından daha elverişsiz olduğuna ifade etti.

Pannet, 2023'te kuraklık sürerse durumun 2022 yaz sonundan daha kötü olacağını kaydederek, geçen yıl yaz sonunda Fransa'nın topraklarında neredeyse tüm vilayetlerde su kısıtlamaları olduğunu hatırlattı.

Söz konusu kısıtlamalar ülkedeki yaklaşık 12 vilayette hala geçerli.

Fransa'da içme suyunun üçte ikisi yer altı sularından sağlanıyor.

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