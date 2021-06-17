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Dünya

Fransa'nın Strazburg kenti DİTİB Bahar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Fransa'nın doğusundaki Strazburg kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizatörlüğünde Bahar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.

Alaattin Doğru   | 17.06.2021
Fransa'nın Strazburg kenti DİTİB Bahar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor Fotoğraf: Alaattin Doğru/AA

Alsace

Fransa'nın Strazburg kenti DİTİB Bahar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor

Fransa'nın doğusundaki Strazburg kenti, Diyanet İşleri Türk İslam Birliğinin (DİTİB) organizatörlüğünde Bahar Festivali'ne ev sahipliği yapıyor.DİTİB’e bağlı Yunus Emre Camisi ile Özel Yunus Emre Lisesi’nin de bulunduğu komplekste kurulan ve 10 Haziran'da başlayan festivalde, Anadolu kültürü ve mutfağının tanıtıldığı stantlar yer alıyor. ( Alaattin Doğru - Anadolu Ajansı )

DİTİB’e bağlı Yunus Emre Camisi ile Özel Yunus Emre Lisesi’nin de bulunduğu komplekste kurulan ve 10 Haziran'da başlayan festivalde, Anadolu kültürü ve mutfağının tanıtıldığı stantlar yer alıyor.

Strazburg DİTİB Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Dolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, normalde ramazan ayında yapılan festivalin, 2020 ve 2021 ramazanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yapılamadığını, vakaların azalması ve aşının toplumun geneline yayılmasıyla haziran ayının ikinci haftasında düzenlenmesine karar verdiklerini belirtti.

Festivalin büyük bir teveccühle karşılandığını, salgın nedeniyle evlerine kapanan insanların geniş katılım gösterdiğini aktaran Dolu, katılanlar arasında sadece Türkler değil, Fransız ve diğer milletlerin de bulunduğunu ifade etti.

Dolu, Fransız vatandaşlarının festivale katılımlarının, insanları kaynaştıran, farklı kültürleri tanıtan bu festivale Strazburg Belediyesinin ortaklık teklif etmesiyle sonuçlandığını söyledi.

Fransızların organizasyonu memnuniyetle karşıladığını dile getiren Dolu, festival alanında 15 Temmuz'da fotoğraf ve resim sergisi düzenleyeceklerini bildirdi.

Festival alanında simit satan Zonguldak-Karabük asıllı Faruk Elieyioğlu da festivallere katılarak kaliteli simitlerle Türkiye'yi tanıtmaya çalıştıklarını belirtti.

Gaziantepli künefe ustası Reşit Çelik de 18 yıldır festivallere katıldığını, Kovid-19 salgını sonrası düzenlenen ilk festival olmasına karşın katılımın oldukça yüksek olduğunu dile getirdi.

Çelik, festival alanında gurbetçilerin özledikleri Türkiye havası yaşadıklarını söyledi.

Festivale katılan Fas asıllı Strazburg Belediye Meclisi Üyesi Jamila ise kentteki Türk toplumunun oldukça dışa açık olduğunu, bu tür etkinliklerin daha fazla düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

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