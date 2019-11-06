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Dünya

Fransa'da Müslümanların yüzde 42'si en az bir kez ayrımcılığa uğradı

Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'sinin hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.

Yusuf Özcan   | 06.11.2019
Fransa'da Müslümanların yüzde 42'si en az bir kez ayrımcılığa uğradı

Paris

Fransa'da yaşayan Müslümanların yüzde 42'sinin hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığı bildirildi.

Kamuoyu Araştırma Enstitüsünün (IFOP) anketine göre Müslümanların yüzde 42'si hayatlarından en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını belirtti.

Ankete göre Müslümanlara en çok polis kontrollerinde, iş başvurularında ve ev kiralamak istediklerinde ayrımcılık yapılıyor.

Başörtülü kadınların yüzde 60'ı hayatlarında en az bir kez ayrımcılığa maruz kaldığını ifade ederken, bu oran başörtüsü kullanmayan Müslüman kadınlarda yüzde 44 olarak kaydedildi.

Ayrıca Müslümanların yüzde 24'ü sözlü saldırıya uğradığını beyan ederken, bu oran Müslüman olmayanlarda yüzde 9 olarak belirlendi. Aynı şekilde, fiziksel saldırıya uğrayan Müslümanların oranının Müslüman olmayanlara göre yüzde 4 daha fazla olduğu kaydedildi.

Başörtülü Müslümanların yüzde 37'si de hakarete uğradığımı beyan etti.

Son 5 yıl içerisinde Müslümanların yüzde 40'ına, Müslüman olmayanların da yüzde 17'sine ırkçı davranışlarda bulunuldu.

Senato, geçen hafta okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin başörtüsü takmasını yasaklayan yasa tasarısını onaylamıştı.

Fransız aşırı sağcı Milletvekili Julien Odoul, yaklaşık bir ay önce Besançon'da düzenlenen toplantıda, Müslüman bir kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemiş ve sözlü saldırıda bulunmuştu.

Olayın ardından başlayan tartışmalarda Müslümanların hedef alındığı açıklamalar artmıştı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, "Kamuya açık alanlarda başörtüsü beni ilgilendirmez ancak kamu kurumlarında, okulda ve çocuklara eğitim verildiğinde başörtüsü meselesi beni ilgilendirir. Laiklik bunu gerektirir." ifadelerini kulanmıştı.

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