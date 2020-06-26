Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi
Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi.
Paris
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e çıktı.
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Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.
Kovid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.
Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.