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Dünya, Koronavirüs

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi.

Yusuf Özcan   | 26.06.2020
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 778'e yükseldi

Paris

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 778'e çıktı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 1588 artışla 200 bin 331'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 8 bin 886 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, yoğun bakımda bulunan hasta sayısı 79 gündür düşüyor.

Fransa'da son 24 saatte 26 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 29 bin 778'e çıktı.

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