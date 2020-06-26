Irak'ta Kovid-19 nedeniyle 122 kişi daha yaşamını yitirdi
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1559'a yükseldi.
Bağdat
Irak'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1559'a çıktı.
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Irak Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte ülke genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle 122 kişinin yaşamını yitirdiği, bu rakamın şimdiye kadar kaydedilenlerin en yükseği olduğu belirtildi.
Toplam can kaybının 1559'a yükseldiği kaydedilen açıklamada, ülke genelinde 2 bin 54 yeni vaka tespit edildiği, vaka sayısının 41 bin 193 olduğu bilgisi paylaşıldı.
Bakanlık açıklamasında iyileşen sayısının 18 bin 859 olduğu aktarıldı.
Öte yandan Iraklı Türkmen asıllı tiyatrocu ve oyuncu Munaf Talib de 80 yaşında yakalandığı Kovid-19'a yenik düşerek, hayata gözlerini yumdu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.