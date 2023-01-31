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Dünya

Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Fransa'da emeklilik yaşını 64'e çıkarmayı hedefleyen emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki grev nedeniyle Eyfel Kulesi'nin yarına kadar ziyarete kapalı olduğu bildirildi.

Esra Taşkın, Alaattin Doğru   | 31.01.2023
Fransa'da emeklilik reformuna karşı yapılan grev nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı

Paris

Eyfel Kulesi'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "ulusal grev" nedeniyle kulenin yarına kadar kapalı olduğu ifade edildi.

Açıklamada, kulenin önündeki alanın yerel saatle 21.00'e kadar açık ve ücretsiz olacağı kaydedildi.

Hükümetin emeklilik reformunu protesto etmek amacıyla ülke genelinde eğitim, ulaşım, enerji, kamu gibi sektör çalışanları greve giderken, Marsilya, Toulouse, Aras gibi kentlerde reforma karşı gösteriler başladı.

Hükümetin tartışmalı emeklilik reformu

Başbakan Elisabeth Borne, emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede, 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta ülke genelinde düzenlenen gösterilere 1 milyondan fazla kişi katılırken, önde gelen 8 sendika, halkı bugün tekrar sokağa inmeye çağırmıştı.

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