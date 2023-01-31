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Dünya

Fransızlar, tartışmalı emeklilik reformunu protesto etti

Fransa'da emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarmayı amaçlayan emeklilik reformuna karşı ülke genelindeki gösterilere 1 milyondan fazla kişi katıldı.

Esra Taşkın   | 31.01.2023
Fransızlar, tartışmalı emeklilik reformunu protesto etti

Paris

Fransız hükümetinin tartışmalı emeklilik reformuna karşı ülke genelinde eğitim, toplu taşıma, havacılık, enerji ve kamu gibi sektörlerin çalışanları greve gitti.

Başkent Paris, Lille, Toulouse, Nice, Nantes, Rennes gibi kentler de dahil 300'den fazla noktada gösteri düzenlendi.

Paris'te İtalya Meydanı'nda toplanan gruptakiler, Vauban Meydanı'na yürüdü.

Ellerinde "Daha az çalışmak, daha çok yaşamak", "Metro, iş, tabut" ve 61 yaşındaki Fransa Başbakanı Elisabeth Borne'yi kastederek "Elisabeth için de 60 yaşta emeklilik istiyoruz" pankartları taşıyan gruptakiler, hükümetin emeklilik reformundan vazgeçmesini talep etti.

Paris'teki gösteride polis ve bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Polis göstericilere karşı biber gazı ve cop kullandı. Göstericilerden polise şişe ve taş atanlar oldu. Gruptakiler güzergahtaki çöpleri yaktı.

Paris Belediyesi de emeklilik reformu karşıtı toplumsal hareketle dayanışma için kapalı kaldı.

Auvergne-Rhone-Alpes ve Rhone Valiliği, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Lyon kentindeki gösteride Fransa ve AB bayraklarına zarar verilmesi şiddetle kınanarak, "Bu eylemler Cumhuriyet ilkelerine aykırı" ifadeleri kullanıldı.

Fransa’nın en büyük işçi sendikası Genel İş Sendikası (CGT), Paris'teki gösteriye 500 bin, ülke genelindeki gösterilere toplam 2,8 milyon kişinin katıldığını açıkladı.

Fransız basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı verilere göre, 87 bini Paris'te olmak üzere ülke genelindeki gösterilere toplam 1 milyon 272 bin kişi katıldı ve ​​​Paris'teki gösterilerde 30 kişi gözaltına alındı.

Farklı sendikalar, 7 ve 11 Şubat tarihlerinde de Fransızları sokağa inmeye çağırdı.

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