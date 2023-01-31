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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, ülkesinin Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü göndereceğini duyurdu.

Esra Taşkın   | 31.01.2023
Fransa, Ukrayna'ya ek 12 Caesar obüsü gönderecek Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, Lecornu, Ukrayna'ya yapılacak yardımlarla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin Ukrayna'ya gelecek haftalarda ek 12 Caesar obüsünün yanı sıra GM200 tipi 1 radar göndereceğini ifade etti

Öte yandan, 150 Fransız askeri Polonya'ya gönderilecek ve burada ayda 600 Ukraynalı askeri eğitecek. Böylelikle yaza kadar 2 bin Ukraynalı asker eğitilmiş olacak.

Fransa daha önce Ukrayna'ya 18 Caesar obüsü göndermişti.

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