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Dünya

Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor

Fransa'da 19 Ocak'ta yapılacak emeklilik reformu karşıtı grev nedeniyle toplu ulaşımda "kara gün" yaşanması beklenirken, Ulaştırmadan Sorumlu Bakan Clement Beaune, Fransızları yolculuklarını erteleme veya evden çalışmaya çağırdı.

Esra Taşkın   | 17.01.2023
Fransa'da 19 Ocak'ta grev nedeniyle toplu taşımada ciddi aksamalar bekleniyor Fotoğraf: Esra Taşkın/AA

Paris

Fransa'da Paris ve çevresinde toplu taşımadan sorumlu kurum RATP ve Fransa'nın resmi demir yolu şirketi SNCF çalışanları, 19 Ocak'ta hükümetin emeklilik reformuna karşı greve gidecek.

Fransız basını, toplu ulaşım çalışanlarının grev yapacağı perşembe gününü "kara gün" olarak adlandırdı.

France 2 kanalına konuk olan Bakan Beaune, 19 Ocak tarihinin toplu taşıma için zor bir gün olacağını, toplu taşımalarda ciddi aksamalar olacağını dile getirdi.

Fransızlara yolculuklarını erteleme, öne alma veya evden çalışma çağrısı yapan Beaune, grevin uzatılmamasından yana olduğunu belirtti.

Sendikalar emeklilik yaşının 64'e çıkartılmasına karşı

Başbakan Elisabeth Borne, 10 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan emeklilik reformunun içeriğini açıklamıştı.

Emeklilik yaşının 62 olduğu ülkede 1 Eylül'den itibaren yasal emeklilik yaşının kademeli olarak her yıl 3 ay yükseltilerek 2030'da 64'e çıkarılacağını bildiren Borne, 2027'de emeklilik maaşının tamamını alabilmek için 43 yıl boyunca prim ödeme şartı olacağını kaydetmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar, emeklilik reformuna karşı 19 Ocak'ta grev ve protesto duyurusu yapmıştı.

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