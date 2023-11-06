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İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği Gazze’den yayındayız.
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Dünya

Fransa, X'in, yasa dışı ve şiddet içerikli paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi oldu

Elon Musk'un sahibi olduğu sosyal medya platformu X'in yayınladığı son rapor, 28 Ağustos-20 Ekim tarihlerinde platformda yasa dışı ve şiddet içeren paylaşımların en çok engellendiği Avrupa ülkesinin Fransa olduğunu gösterdi.

Şeyma Uzundere  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Fransa, X'in, yasa dışı ve şiddet içerikli paylaşımları en fazla engellediği Avrupa ülkesi oldu

Ankara

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamında bilgi talep etmesi üzerine X, platformdaki içeriklerin kontrolüne ilişkin şeffaflık raporunu yayımladı.

28 Ağustos-20 Ekim tarihlerini kapsayan rapora göre platform, şiddet ve nefret söylemlerine karşı silme ve askıya alma gibi kontrol mekanizmalarını en fazla Fransa'daki internet kullanıcıları için işletti.

Bu tarihler arasında belirtilen gerekçelerle Almanya'da 7 bin 160, İspanya’da 7 bin 743 paylaşım silinirken, bu sayı Fransa'da 16 bin 288 olarak kayıtlara geçti.

Platform, Fransa'da yasaklı içeriklerin engellenmesi için 52 kişilik moderatör ekibi ile çalıştıklarını bildirdi.

AB, İsrail'in Gazze saldırıları sonrası sosyal medyada dezenformasyon, yasa dışı ve zararlı içerikler nedeniyle X sosyal medya platformu, Meta ve TikTok'a Birliğin çevrim içi kurallarına uyumuna ilişkin soruşturma başlatmıştı.

Ağustosta yürürlüğe giren DSA ile AB, sosyal medya platformlarına katı kurallar getirmişti.

AB, kural ihlalinde bulunan dijital platformlara küresel cirolarının yüzde 6'sına varacak seviyede para cezaları uygulanabiliyor. İhlallerin tekrarı durumunda söz konusu dijital platformların AB'deki faaliyetine son verilebiliyor.


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