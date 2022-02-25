Dolar
13.80
Euro
15.55
Altın
1,892.00
ETH/USDT
2,696.80
BTC/USDT
38,834.00
BIST 100
1,952.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ve Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Rusya'nın uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılmasından yana olduklarını bildirdi.

Yusuf Özcan   | 25.02.2022
Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Paris

Le Maire, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Bakanları Toplantısı'nın ardından yaptığı basın toplantısında, Avrupa ülkeleri arasında Rusya'nın bu sistemden çıkarılması konusunda çekincelerin olduğunu, Fransa'nın ise bu ülkeler içinde yer almadığını ve Rusya'nın bu sistemden çıkarılmasından yana olduklarını belirtti.

Le Maire, Fransa'nın AB dönem başkanlığını üstlendiği için diğer ülkelerin görüşlerini dikkate aldığını kaydetti.

Bu konuyu AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası ile değerlendireceklerini ifade eden Le Maire, bunun kararının gelecek saatlerde alınacağını, Avrupalı ülkeler arasında mutabakat oluşması gerektiğini söyledi.

Le Maire, Rusya'yı yaptırımlarla ekonomik ve politik olarak zayıflatmak istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD Kovid-19'a karşı maske zorunluluğu uygulamasını gevşetecek
Türkiye'de 71 bin 736 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi
ABD'de başkente ulaşmak için yola çıkan aşı karşıtı kamyoncular Arizona'ya vardı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 945 bine yaklaştı
ABD'de Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yönelik maske önlemleri gevşetilecek

Benzer haberler

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Fransa, Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasından yana

Rusya'da 'savaşa hayır' gösterileri devam ediyor

Rusya bu yılki Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çıkarıldı

Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur

Rusya: Finlandiya ve İsveç NATO’ya katılırsa sonuçları olur
Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi

Rusya'da Facebook'a erişim kısıtlaması getirildi
İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Ukrayna'ya daha fazla destek' verilmesi çağrısı

İngiltere Başbakanı Johnson'dan 'Ukrayna'ya daha fazla destek' verilmesi çağrısı