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Dünya

Zelenskiy ve Biden Rusya'ya yaptırımları kuvvetlendirilmesini görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Biden'la Rusya'ya karşı yaptırımların kuvvetlendirilmesine ilişkin telefonda görüşme yaptı.

Talha Yavuz   | 25.02.2022
Zelenskiy ve Biden Rusya'ya yaptırımları kuvvetlendirilmesini görüştü

Kiev

Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı açıklamada, ülkesine sağlam desteği için ABD'ye minnettar olduğunu ifade etti.

Zelenskiy, Rusya'ya yaptırımların kuvvetlendirilmesi, ülkesine somut savunma yardımı ve bir savaş karşıtı koalisyon konularını Biden'la ele aldıklarını aktardı.

Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

Ukrayna'da 2014'teki meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti.

Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken, Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler, Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

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